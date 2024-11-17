Asgari ücrete refah payı mı geliyor? Mehmet Şimşek'e ilettiler

MHP, çalışanların ödediği gelir vergisi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesini, enflasyon farkına ek olarak refah artışı payı verilmesini, asgari ücretteki işveren desteğinin artırılmasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde MHP temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten çalışanlar ve dar gelirlilere yönelik taleplerde bulundu.