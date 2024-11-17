Asgari ücrete refah payı mı geliyor? Mehmet Şimşek'e ilettiler
Kasım ayının sonuna gelinmesiyle beraber gözler ekonomi yönetiminin 2025 için alacağı kararlara çevrildi. Bunun içinde kamu çalışanlarının maaşları, asgari ücret ve yeni vergilendirmeler var. Cumhur İttifakı ortağı MHP ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e taleplerini iletti. Refah payı ve asgari ücrete vurgu yapan MHP, 'imar ve emlak rantı mutlaka vergilendirilmelidir.' dedi.
MHP, çalışanların ödediği gelir vergisi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesini, enflasyon farkına ek olarak refah artışı payı verilmesini, asgari ücretteki işveren desteğinin artırılmasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde MHP temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten çalışanlar ve dar gelirlilere yönelik taleplerde bulundu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere gire MHP’lilerin gündeme getirdiği bazı talepler şu şekilde;
YÜZDE 15 VURGUSU VE ASGARİ ÜCRET TALEBİ
Memur ve diğer kamu görevlilerimizin aylıklarından kesilen vergi diliminin yüzde 15’e sabitlenmesi yönünde bir beklentisi bulunmaktadır.
2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde hedeflenen enflasyon oranlarının altında kalan maaş artışları nedeniyle ortaya çıkan mali daralmanın enflasyon farkına ek olarak bir refah artışıyla telafi edilmesi gerekmektedir. Asgari ücretteki işveren destekleri artırılmalıdır.
"İMAR VE EMLAK RANTI MUTLAKA VERGİLENDİRİLMELİ"
Vergilendirilmeyen gelirlerden vergi alınmasına, özellikle de beyana tabi geliri ile harcamaları arasında uyumsuzluk olan mükelleflerden özel gider bildirimi istenmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.