Asgari ücrete enflasyon hesabı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, net ücret 11 bin 402 TL. 2 aylık enflasyon belli oldu ve yüzde 19.44. Buna göre bir hesap yaparsak asgari ücret 13 bin 619 TL olarak karşımıza çıkıyor.