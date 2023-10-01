Asgari ücrete enflasyon hesabı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti merak ediyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücrette emekli zamlarında olduğu gibi yine enflasyon etkili olacak. Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında "6 aylık enflasyona göre bakıldığında yeni ücret 15 bin lirayı geçerken memur zammına göre 17 bin liranın üstüne çıkıyor." dedi.
Yeni asgari ücret için Aralık'ta görüşmeler başlıyor. Şimdiden asgari ücret ne kadar olacak araştırmaları sürüyor. Uzmanlar çeşitli tahminlerde bunuyor. Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında önemli detaylar aktardı:
Asgari ücretin enflasyona göre belirlenmesi durumunda iki farklı rakam ortaya çıkıyor. Orta Vadeli Program'da açıklanan yüzde 65 enflasyon öngörüsü bulunuyor.
Buna göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak çıkıyor.
Memurlara ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı ile yapılacak zam bu öngörüye göre yüzde 49,46. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 olarak açıklandı.
Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, net ücret 11 bin 402 TL. 2 aylık enflasyon belli oldu ve yüzde 19.44. Buna göre bir hesap yaparsak asgari ücret 13 bin 619 TL olarak karşımıza çıkıyor.