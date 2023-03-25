Asgari ücrete ek zam geliyor asgari ücret 11 bin 500 lira oluyor! İşte kulislerdeki bomba iddialar

AK Parti'nin seçim öncesi elini güçlendirmek, kendisine kırılan seçmenin gönlünü alabilmek için maaş zamlarını peş peşe açıklayacağı belirtiliyor. İktidarın, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarmanın ardından, asgari ücrete çok daha büyük bir zam yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Asgari ücrete ek zam, seçim öncesi hesaplara yatacak.