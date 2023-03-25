Asgari ücrete ek zam geliyor asgari ücret 11 bin 500 lira oluyor! İşte kulislerdeki bomba iddialar
Türkiye 14 Mayıs 2023 günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçim öncesi iktidar, para musluklarını açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak" dedi, AK Parti önergeyi Meclis'e verdi. Ankara kulisleri şimdi de asgari ücrete yapılacak ek zammı konuşuyor? Asgari ücrete kaç lira zam gelecek? Asgari ücret kaç lira olacak?.
AK Parti'nin seçim öncesi elini güçlendirmek, kendisine kırılan seçmenin gönlünü alabilmek için maaş zamlarını peş peşe açıklayacağı belirtiliyor. İktidarın, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarmanın ardından, asgari ücrete çok daha büyük bir zam yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Asgari ücrete ek zam, seçim öncesi hesaplara yatacak.
En düşük asgari ücret 7 bin 500 TL
Asgari ücretin seçim öncesi kallavi bir artış geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkartıyoruz" dedi. AK Parti Meclis'e hemen "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olsun" yasa tasarısı verdi. Emekliye zam yasası önümüzdeki hafta Meclis'ten geçecek.
Bayram İkramiyesi 2 bin TL oldu...
Emekli maaşlarıyla ilgili yasa tasarısını Meclis'e veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." dedi.
Emeklilerden sonra bir müjde de asgari ücretli çalışanlara geliyor. AK Parti’nin seçim öncesi asgari ücrete sağlam bir ara zam yapmaya hazırlandığı önü sürüldü.