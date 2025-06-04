Asgari ücrete ara zam sinyali! Uzman isim tarih bile verdi
Milyonlarca çalışan, asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Zam beklentileri yükselirken, uzmanlar konuya ilişkin görüşlerini paylaşıyor. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, asgari ücrette ara zam olasılıklarını değerlendirdi.
Türkiye’de yaklaşık 17 milyon doğrudan çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili zam talepleri artarak devam ediyor. Ancak işçi kesiminden gelen zam beklentilerine karşın işveren cephesinde henüz somut bir adım gözlemlenmedi.
Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak karar alması gerekiyor. NTV ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, zam sürecinin bayram sonrası netlik kazanabileceğini söyledi.
“BAYRAMDAN SONRA KARAR VERİLEBİLİR”
Bülbül, şahsi görüşüne göre asgari ücrette bir artış olup olmayacağının 10 günlük sürecin ardından belli olacağını belirtti. Bayram sonrasında eğer zam gündeme gelirse, Asgari Ücret
Tespit Komisyonu’nun tekrar toplanması gerektiğini ifade etti. Komisyonun toplanması halinde işçi ve işveren tarafının uzlaşması durumunda zam yapılabileceğini söyledi. Aralık ayında yapılan görüşmelerde TÜRK-İŞ’in komisyon yapısında değişiklik olmadığı sürece masaya oturmayacağını açıklamıştı. Ancak işveren ve hükümet cephesinden zam yönünde bir tavır oluşursa, TÜRK-İŞ’in de buna destek vereceği belirtildi.