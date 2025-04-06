Asgari ücrete ara zam mı geliyor? SGK uzmanı açıkladı

ASGARİ ÜCRETTE GERİLEME YAŞANDI

Ocak ayında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, artan enflasyon nedeniyle reel olarak yaklaşık 19 bin 889 TL'ye düşmüş durumda. Bu durum, ara zam taleplerini yeniden gündeme getirirken, uzmanlar da gelişmeleri yakından takip ediyor.