Asgari ücrete ara zam mı geliyor? SGK uzmanı açıkladı
Milyonlarca vatandaş asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, enflasyonun hızla arttığı ve alım gücünün ciddi şekilde azaldığı bu dönemde, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirterek, milyonları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, milyonlarca çalışan ve emekli, hükümetten gelecek olası zam açıklamalarını merakla beklemeye başladı.
Alım gücündeki düşüş, Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılması ihtimalini gündeme getirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 dönemi için enflasyon verilerini paylaştı. Aylık enflasyon yüzde 2,46, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak kaydedildi.
ASGARİ ÜCRETTE GERİLEME YAŞANDI
Ocak ayında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, artan enflasyon nedeniyle reel olarak yaklaşık 19 bin 889 TL'ye düşmüş durumda. Bu durum, ara zam taleplerini yeniden gündeme getirirken, uzmanlar da gelişmeleri yakından takip ediyor.