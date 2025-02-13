Asgari ücrete ara zam mı geliyor! Milyonları heyecanlandıran sinyal
Asgari ücret için çalışanlar ara zam talebini yeniden gündeme taşıdı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle asgari ücretlilere yapılması gereken ara zamma dikkat çekti ve bu talebin kaçınılmaz olduğunu savundu. Karakaş, geçmişte yaşanan benzer örneklerle bu adımın önemine dikkat çekti
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, artan yaşam maliyetleri ve yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretlilerin talep ettiği ara zamma ihtiyaç olduğunu, geçmişte yaşanan benzer örneklerle bu adımın önemine dikkat çekti. Asgari ücrete ara zam gelecek mi, sorusuna cevap veren İsa Karakaş, ara zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.
ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN ARA ZAM KAÇINILMAZ
Asgari ücret için çalışanlar ara zam talebini yeniden gündeme taşıdı. 2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış, maaşları 22 bin 104 TL’ye yükseltti. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle, birçok asgari ücretli ara zam talep ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, köşesinde bu ara zammın "kaçınılmaz" olduğunu belirterek, geçmişte yaşanan benzer örneklerle açıklamalarda bulundu.
ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA YENİLDİ
İsa Karakaş'ın yazısı şöyle;
''Geçen sene en çok asgari ücretliler mağdur oldu. Keza 2024 yılında memurlara, kamu işçilerine ve tüm emeklilerin maaşlarına güncelleme yapılırken yüksek enflasyon rakamlarına rağmen bir tek asgari ücretlilere güncelleme yapılmadı. Üstelik TÜİK’e göre 2024 yılı enflasyonu %44,38 olmasına karşın 2025 yılı için asgari ücrete bu rakamın çok gerisinde sadece %30 oranında güncelleme yapıldı.
GEÇMİŞTE İKİ KEZ ZAM YAPILIYORDU
Son 23 yıl boyunca asgari ücretin belirlenme şekli şöyle;