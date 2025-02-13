Asgari ücrete ara zam mı geliyor! Milyonları heyecanlandıran sinyal

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA YENİLDİ

İsa Karakaş'ın yazısı şöyle;

''Geçen sene en çok asgari ücretliler mağdur oldu. Keza 2024 yılında memurlara, kamu işçilerine ve tüm emeklilerin maaşlarına güncelleme yapılırken yüksek enflasyon rakamlarına rağmen bir tek asgari ücretlilere güncelleme yapılmadı. Üstelik TÜİK’e göre 2024 yılı enflasyonu %44,38 olmasına karşın 2025 yılı için asgari ücrete bu rakamın çok gerisinde sadece %30 oranında güncelleme yapıldı.