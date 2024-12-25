Asgari ücrete ara zam için tarih verdi! Heyecanlandıran açıklama geldi

Aynı zamanda işverenlere sağlanan destek miktarı da 700 TL’den 1.000 TL’ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun, açıklamasında bulunarak, çalışanların refahına vurgu yaptı. Ancak yapılan bu artış, enflasyon beklentilerinin altında kalması sebebiyle gözleri bir ara zam ihtimaline çevirdi.