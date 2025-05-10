Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Işıkhan'dan sevindiren açıklama

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ZAM GELİR Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılbaşında yaptığı açıklamada, 2025 boyunca tek bir zam yapılacağını ve ücretin sabit kalacağını belirtmişti. Ancak son açıklamasında, “Vatandaşlarımızın alım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, fakat bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir” ifadeleriyle çalışanlara umut verdi.