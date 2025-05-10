Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Işıkhan'dan sevindiren açıklama
2025’in ilk ayında yapılan yüzde 30’luk zamla net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücretin, Temmuz ayında yeniden artırılıp artırılmayacağı tartışılıyor. Artan enflasyon ve geçim sıkıntısı, milyonlarca çalışanı ara zam beklentisine yöneltti.
Milyonlarca çalışanın geçim kaynağı olan asgari ücret, yılın ortasına yaklaşırken yeniden kamuoyunun gündeminde. 1 Ocak 2025’te yüzde 30 zamla net 22.104 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenen asgari ücretin yılsonuna kadar sabit kalacağı açıklansa da, alım gücündeki düşüş, “Temmuz’da ara zam olur mu?” sorusunu beraberinde getirdi.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ZAM GELİR Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılbaşında yaptığı açıklamada, 2025 boyunca tek bir zam yapılacağını ve ücretin sabit kalacağını belirtmişti. Ancak son açıklamasında, “Vatandaşlarımızın alım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, fakat bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir” ifadeleriyle çalışanlara umut verdi.
KARAR ENFLASYONA BAĞLI: KRİTİK AYLAR MAYIS VE HAZİRAN
Ekonomi yönetimi, 2025'in ikinci yarısı için dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörse de, piyasadaki fiyat artışları ve temel ihtiyaç maddelerine gelen zamlar bu tabloyu zorluyor. Uzmanlara göre, yıllık enflasyonun yüzde 40 seviyesinin üzerine çıkması halinde asgari ücrete ara zam ihtimali önemli ölçüde artacak.
Ekonomistler, özellikle TÜİK’in Mayıs ve Haziran aylarında açıklayacağı enflasyon rakamlarının bu konuda belirleyici olacağını vurguluyor. Gıda, enerji ve kira fiyatlarındaki artışın devam etmesi durumunda hükümetin baskı altında kalabileceği ifade ediliyor.