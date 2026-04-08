Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Canlı yayında bombayı patlattı
Asgari ücrete ara zam ve seyyanen zam en çok merak edilen konuların başında geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında çalışma hayatındaki mağduriyetleri tek tek sıralayarak çözüm bekleyen milyonlara seslendi. Asgari ücret için hayati bir hesaplama yapan Karakaş, temel ihtiyaçlar baz alındığında rakamın 42.585 lira seviyesinde olması gerektiğini vurgularken, Temmuz ayı için ara zam kapısını araladı ve seyyanen zam hakkında kritik tarihi açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT canlı yayınında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, Türkiye’de sosyal güvenlik alanında yaşanan mağduriyetlerin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, çözüm bekleyen kesimleri tek tek sıraladı. Karakaş, "Çalışma hayatında sosyal güvenlikle ilgili mağduriyetler had safhada. Bize de size de sürekli geliyor. ‘Bizden bahsedilmiyor’ diyen çok sayıda izleyici var. O yüzden mağdur kesimleri tek tek saymak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İlk sırada emeklilikte kademe bekleyenlerin yer aldığını vurgulayan Karakaş, "Milyonlarca kişi 2023’ten beri düzenleme bekliyor. Aradan yıllar geçti ama hâlâ bir gelişme yok” dedi. Staj ve çıraklık mağdurlarının da uzun süredir çözüm beklediğini hatırlatan Karakaş, bu sorunun “20 yılı aşan, neredeyse çeyrek asırlık bir mesele" haline geldiğini söyledi.
3600 EK GÖSTERGE BEKLENİYOR
Memurların durumuna da değinen Karakaş, “Üniversite sınavına giriyorsunuz, KPSS’yi kazanıyorsunuz, kariyer mesleklere giriyorsunuz ama bugün geldiğimiz noktada kamudaki işçilerin maaşının çok altında kaldık diyorlar” ifadelerini kullandı. İşçi sendikalarının daha etkin olduğunu belirten Karakaş, memur sendikalarının üye sayısı fazla olmasına rağmen memurların ekonomik olarak geride kaldığını dile getirdi. "25 yıldır personel reformu yapılmadı. 3600 ek göstergeyi bekleyen memurlar 4 yıldır emekli olamıyor" dedi.
Esnaf ve sanatkârların da benzer şekilde mağduriyet yaşadığını söyleyen Karakaş, “Yaklaşık 1 milyon kişi eşitleme olmadığı için emekli olamıyor. SGK ve vergi affı yapılandırması bekleyen geniş bir kesim var. Normalde her yıl ya da iki yılda bir çıkan düzenlemeler 3 yılı geçtiği halde yapılmadı” diye konuştu.
Asker, polis ve diğer kamu çalışanlarının da beklentilerinin karşılanmadığını ifade eden Karakaş, “Askerlik borçlanmasıyla bazı kesimlerin hakları geriye çekildi ama memurun, askerin, polisin beklentileri karşılanmadı. ‘Bütçeye yük olmuyoruz, neden yapılmıyor?’ diye soruyorlar” dedi.