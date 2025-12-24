Asgari ücret zammı sonrası milyonların beklediği gelişme: Memur ve emekli zammı ne olacak?
Memur ve emekli maaş zamları 5 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuyla netleşecek. Uzman isim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artışın yüzde 12,28, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 18,70 olabileceğini ifade etti.
2026 yılına girilirken milyonların gündemindeki en önemli başlıklardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oldu. Zam oranları, aralık ayı TÜFE verisiyle birlikte son 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle netlik kazanacak. Kritik veri 5 Ocak'ta açıklanacak.
OLASI ZAM SENARYOLARI
Katıldığı canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurların zam hesaplamasına ilişkin olası senaryoları anlattı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN...
Zengin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının kanun gereği son 6 aylık TÜFE oranına göre belirlendiğini vurguladı. Şu anda 5 aylık enflasyonun netleştiğini belirten Zengin, bu oranın yüzde 11,20 olduğunu söyledi. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle zam oranının kesinleşeceğini ifade etti.
Zengin, Merkez Bankası'nın yüzde 31 yıllık enflasyon hedefinin gerçekleşmesi durumunda son 6 aylık enflasyonun yüzde 12,28'e denk geleceğini belirterek, bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 12,28 olabileceğini söyledi.