BIST 11.342
DOLAR 42,85
EURO 50,65
ALTIN 6.151,56

Asgari ücret zammı sonrası milyonların beklediği gelişme: Memur ve emekli zammı ne olacak?

|
Asgari ücret zammı sonrası milyonların beklediği gelişme: Memur ve emekli zammı ne olacak?

Memur ve emekli maaş zamları 5 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuyla netleşecek. Uzman isim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artışın yüzde 12,28, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 18,70 olabileceğini ifade etti.

Asgari ücret zammı sonrası milyonların beklediği gelişme: Memur ve emekli zammı ne olacak? - Resim: 1

2026 yılına girilirken milyonların gündemindeki en önemli başlıklardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oldu. Zam oranları, aralık ayı TÜFE verisiyle birlikte son 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle netlik kazanacak. Kritik veri 5 Ocak'ta açıklanacak.

19
Asgari ücret zammı sonrası milyonların beklediği gelişme: Memur ve emekli zammı ne olacak? - Resim: 2

OLASI ZAM SENARYOLARI
Katıldığı canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurların zam hesaplamasına ilişkin olası senaryoları anlattı.

29
Asgari ücret zammı sonrası milyonların beklediği gelişme: Memur ve emekli zammı ne olacak? - Resim: 3

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN...
Zengin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının kanun gereği son 6 aylık TÜFE oranına göre belirlendiğini vurguladı. Şu anda 5 aylık enflasyonun netleştiğini belirten Zengin, bu oranın yüzde 11,20 olduğunu söyledi. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle zam oranının kesinleşeceğini ifade etti. 

39
Asgari ücret zammı sonrası milyonların beklediği gelişme: Memur ve emekli zammı ne olacak? - Resim: 4

Zengin, Merkez Bankası'nın yüzde 31 yıllık enflasyon hedefinin gerçekleşmesi durumunda son 6 aylık enflasyonun yüzde 12,28'e denk geleceğini belirterek, bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 12,28 olabileceğini söyledi.

49