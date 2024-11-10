Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam oranları
Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini yüzde 44'e çıkarması, asgari ücret zammı tahminlerini etkiledi. Yıl sonu enflasyonu ile şekillenecek zam oranları, milyonlarca çalışanın gündeminde. İşte öne çıkan senaryolar...
Milyonlarca çalışan, maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon oranları kritik rol oynarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.
Enflasyon tahmini yükseldi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı. 2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltildi. 2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.
Merkez Bankası'dan asgari ücret mesajı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretin tespitine ilişkin normatif bir değerlendirme yapmalarının söz konusu olmadığını belirtti. Karahan, "Biz karar verici değiliz. Bir kurul var, kurul toplanıyor ve belli süreçleri var, biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayriresmi herhangi tavsiyede de bulunmuyoruz." ifadelerini kullandı. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor." dedi.
Akçay, ücret artışlarında ileriye dönük endekslemeye geçilmesi gerektiğini vurguladı. Akçay, "Bu enflasyon için olumlu. İleriye dönük endeksleme devreye girmek zorunda. Konjonktürün de uygun olduğu kanaatindeyim." şeklinde konuştu.