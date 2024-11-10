Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam oranları

Merkez Bankası'dan asgari ücret mesajı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretin tespitine ilişkin normatif bir değerlendirme yapmalarının söz konusu olmadığını belirtti. Karahan, "Biz karar verici değiliz. Bir kurul var, kurul toplanıyor ve belli süreçleri var, biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayriresmi herhangi tavsiyede de bulunmuyoruz." ifadelerini kullandı. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor." dedi.