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Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi yeni asgari ücret ne kadar olacak

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Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi yeni asgari ücret ne kadar olacak

Yeni kabinenin pazartesi günü açıklanmasının ardından masaya gelecek öncelikli düzenlemelerden biri asgari ücrete zam olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için haziran ayında toplanacak. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak.

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi yeni asgari ücret ne kadar olacak

Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti merak ediyor. Kabinenin açıklanmasının hemen ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak.

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Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi yeni asgari ücret ne kadar olacak

Sabah'ın haberine göre geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Seçimlerin ardından asgari ücrete ara zam, memur ve emekliye enflasyonla beraber refah payı mesaisi başlıyor.

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Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi yeni asgari ücret ne kadar olacak

Asgari ücrete ara zamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği 500 dolar (en az 10 bin lira) seviyesinin kritik eşik olması bekleniyor. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

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Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi yeni asgari ücret ne kadar olacak

Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. 

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