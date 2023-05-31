Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi yeni asgari ücret ne kadar olacak
Yeni kabinenin pazartesi günü açıklanmasının ardından masaya gelecek öncelikli düzenlemelerden biri asgari ücrete zam olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için haziran ayında toplanacak. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak.
Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti merak ediyor. Kabinenin açıklanmasının hemen ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak.
Sabah'ın haberine göre geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Seçimlerin ardından asgari ücrete ara zam, memur ve emekliye enflasyonla beraber refah payı mesaisi başlıyor.
Asgari ücrete ara zamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği 500 dolar (en az 10 bin lira) seviyesinin kritik eşik olması bekleniyor. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.
Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor.