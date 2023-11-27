Asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! Tüm formüller tek tek hesaplandı 17 bin detayı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni asgari ücret Ocak 2024 rakamını belirlemek için önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ocak zammı için 4 toplantı yapacak. Ardından Asgari ücret 2024 rakamı belli olacak. Peki Temmuz ayında 11.402 lira olan net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?