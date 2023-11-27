Asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! Tüm formüller tek tek hesaplandı 17 bin detayı
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zamda formül hedef enflasyon mu, yoksa gerçekleşen enflasyon mu? Asgari ücret Ocak 2024 zammı için herkes bu iki soruya yanıt arıyor. Milyonlar, Ocak zammını belirlemek için gelecek hafta toplanması öngörülen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na gözünü çevirirken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz’dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Uzman isim tek tek hesaplama yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni asgari ücret Ocak 2024 rakamını belirlemek için önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ocak zammı için 4 toplantı yapacak. Ardından Asgari ücret 2024 rakamı belli olacak. Peki Temmuz ayında 11.402 lira olan net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Ancak komisyonda bu yıl bir ilk yaşanacak. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ’in toplantılara göndereceği üyelerinin 2 kadın-2 erkek olmak üzere asgari ücretlilerden oluşacağını duyurdu.
Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki hafta toplanması beklenirken özellikle TÜİK tarafından 3 Aralık’ta açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları da dikkatle takip ediliyor.