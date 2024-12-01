Asgari ücret ve emekli zammı için beklenen adım! Refah Payı teklifi geldi

"YÜKSEK VE DAHA VERİMLİ"

Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması sebebiyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden farklılıklar bulunmasının çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini hatırlatan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Kamuda ehliyeti ve liyakati esas alacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, ücret adaletini sağlayacak, topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması gerekmektedir” dedi.