Asgari ücret ve emekli zammı için beklenen adım! Refah Payı teklifi geldi
Çalışanların dört gözle beklediği aralık ayına artık girildi. Önce bu ayın verileri açıklanacak ardından ay sonuna doğru başta asgari ücret olmak üzere işçi, memur ve emeklinin çok sayıda çalışanın maaşı belirlenecek. Kritik ayda MHP'den refah payı adımı geldi.
2025 maaşlarının belirleneceği aralık ayına girdik. Artık 30 gün için asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Bununla beraber özel sektör çalışanları da dört gözle yeni zamlı maaşları için gün sayıyor. Kamu çalışanları ise Ocak ayında ne kadar maaş alacağını öğrenecek. Peki refah payı olacak mı? MHP bu kez kritik bir adım attı.
"YÜKSEK VE DAHA VERİMLİ"
Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması sebebiyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden farklılıklar bulunmasının çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini hatırlatan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Kamuda ehliyeti ve liyakati esas alacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, ücret adaletini sağlayacak, topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması gerekmektedir” dedi.
ASGARİ ÜCRET HAMLESİ!
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Kalaycı, MHP olarak 2025 yılına dair asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesi görüşünde olduklarını belirtti.
BİR REFAH PAYI ÇAĞRISI DAHA
Kalaycı, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin aylıkları ile ilgili olarak da şu görüşleri dile getirdi: Kamu çalışanlarının aylıkları 2023 yılında ortalama yüzde 129, 2024 yılında yüzde 78,07 oranında yükselmiştir. r.