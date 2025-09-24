Asgari ücret için korkutan tahmin geldi! Uzman isim nokta atışı yaptı rakam verdi
2026 asgari ücret zammı şimdiden konuşulmaya başlandı. Memur ve emekliye gelen zamlar sonrası sıra özel sektörde çalışanlara geldi. Ocak ayına doğru geri sayıma geçilirken evlisi, bekarı, yaşlısı, genci milyonlar "Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2026 asgari ücret kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Açlık sınırı 27 bin TL'yi aştığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tahminini açıkladı, herkesi şimdiden korkuttu.
2026 asgari ücret zammı için son dakika haberleri şimdiden takip edilmeye başlandı. Milyonlar Ocak ayına 3 ay kala "Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2026 asgari ücret kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Temmuz ayında ara zam yapılmaması ve aratan fiyatlarla yıl sonunda iyiden iyiye dar boğaza giren asgari ücretli gözünü 2026 zammına dikti.
Memur ve emekli maaşlarına yapılan iyileştirmelerden yoksun kalan evlisi, bekarı, yaşlısı, genci milyonlarca çalışan; enflasyon karşısında eriyen maaşlarının kaç TL'ye yükseleceğini merak ediyor.
İSA KARAKAŞ'TAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ
2026 yaklaşırken asgari ücret kulisleri de etkilendi. Uzman isimlerden peş peşe asgari ücret için zam tahminleri gelirken; bir tahmin de Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş yaptı.
ARADAKİ FARK 12 BİN 877 TL'YE ÇIKTI"
İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde açlık sınırın 27 bin TL’yi aştığını hatırlattı. Asgari ücretin konut, giyim, gıda, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yetecek miktarda olmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Karakaş,