Asgari ücret için en yüksek oran sızdı! Pazarlık kaç paradan başlayacak?
Kasım ayının sonu itibarıyla asgari ücret kulisleri arttı. 7'den 70'e herkesi etkileyecek olan 2025 asgari ücreti için bir ipucu daha geldi. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, pazarlıkların başlayacağını oranı duyurdu. Kara'nın açıklamasından en dikkat çeken yer ise 'açlık sınırı' oldu. Asgari ücret masasında pazarlıklar hangi orandan başlayacak? İşte merak edilen oran...
Asgari ücret için bir kez daha nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da hükümetten de açıklamalar gelmeye başladı. Muhalefet de tartışmalara dahil olup asgari ücret için taban oranlarını duyurdu. Birçok ihtimalin yer aldığı masada pazarlıkların hangi oranda başlayacağını ise Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara duyurdu.
ASGARİ ÜCRET TAKVİMİ AÇIKLANMAK ÜZERE
Hem asgari ücretlileri, hem ailelerini hem de özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren asgari ücret için gözler bir kez daha asgari ücret komisyonuna çevrildi. Önce takvim belirlenecek. Ardından işçi, işveren ve sendikalar pazarlığa oturacak. 2025 yılının asgari ücreti daha sonra belirlenecek ve 1 Şubat'ta hesaplara yatacak.
ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Aralık ayına günler kala ise gündem asgari ücret açısından ısınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107,5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında.
Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.