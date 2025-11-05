Asgari ücret için canlı yayında rakam verdi, üstüne çıkmaz dedi!

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ile alakalı milyonların gözü kulağı yapılacak görüşmelere çevrildi. Bu süreçte bir yandan uzmanların tahminleri ve beklentileri de dikkatle takip ediliyor. 2026 yeni asgari ücret rakamı için nefesler tutulmuşken asgari ücret artış oranına dair çarpıcı bir tahmin geldi. Peki, asgari ücret senaryoları neler?