Asgari ücret için 5+5+1 formülü! Gözler komisyonda kaç para olacak?

"RESMİ BİR YAZI GELMEDEN BU KONUYU KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK"

Konuyla ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşmesinin olduğunu dile getiren TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sayın Bakan, 'komisyonunun yapısıyla ilgili bir kararname, bir yazı yazacaklarını' söylediler. Evvela bir yazıyı yazsınlar. Bir kararname mi çıkacak, bize bir resmi yazı mı yazacaklar, bakacağız. Yazdıktan sonra Başkanlar Kurulunun büyük bölümü burada, yönetim burada, beraber bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı, belge gelmeden bu konuyu konuşmanın bir anlamı yok." dedi.