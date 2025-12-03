Asgari ücret için 5+5+1 formülü! Gözler komisyonda kaç para olacak?
Asgari ücret maratonu başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı için 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının azaltılarak yeniden yapılandırılması için çalışma başlattı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirtip "Tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" dedi.
Milyonların merakla beklediği asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarına başlamasıyla beraber gözler Komisyon'dan çıkacak rakamda olacak. Henüz komisyonun toplanacağı güne dair net bir tarih gelmezken birbiri ardına asgari ücrete dair gelişmeler yaşanıyor.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN YARIM ASIRLIK YAPISINA "ARA FORMÜL"
TÜRK-İŞ'in tepkilerinin ardından başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atacak. Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.
Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde. Söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.
"RESMİ BİR YAZI GELMEDEN BU KONUYU KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK"
Konuyla ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşmesinin olduğunu dile getiren TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sayın Bakan, 'komisyonunun yapısıyla ilgili bir kararname, bir yazı yazacaklarını' söylediler. Evvela bir yazıyı yazsınlar. Bir kararname mi çıkacak, bize bir resmi yazı mı yazacaklar, bakacağız. Yazdıktan sonra Başkanlar Kurulunun büyük bölümü burada, yönetim burada, beraber bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı, belge gelmeden bu konuyu konuşmanın bir anlamı yok." dedi.