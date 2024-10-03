Asgari ücret bu iki rakamdan birisi olacak dedi Fatih Altaylı rakam verdi

Asgari ücret son yıllarda Türkiye'nin en önemli verisi oldu. Enflasyondaki yüksek artış çalışanların maaşlarını etkilediği için asgari ücretle beraber milyonlar yeni maaşını öğrenmiş olacak. Temmuz ayında ara zammın yapılmadığı asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?