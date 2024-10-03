Asgari ücret bu iki rakamdan birisi olacak dedi Fatih Altaylı rakam verdi
Asgari ücrette yeni tahmin geldi. Aralık ayının sonunda belli olacak yeni asgari ücret için 3 ay öncesinden oranlar gelmeye başladı. Gazeteci Fatih Altaylı da asgari ücretle ilgili iki oran paylaştı. Zammın bu oranlar arasında olacağını belirten Altaylı, "22 yıldır bu iktidarın ne yaptığını ezberlediğimiz için böyle olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Asgari ücret son yıllarda Türkiye'nin en önemli verisi oldu. Enflasyondaki yüksek artış çalışanların maaşlarını etkilediği için asgari ücretle beraber milyonlar yeni maaşını öğrenmiş olacak. Temmuz ayında ara zammın yapılmadığı asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ YÜKSEK
Ara zammın yapılmamış olması 2025 asgari ücretini daha da merak edilir hale getirdi. Çalışanlar yüksek oran beklerken hükümet ise hedef enflasyonu işaret ediyor.
ALTAYLI'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ
Herkesin gündemi haline gelen asgari ücret bugün Fatih Altaylı tarafından da işlendi. Youtube'da yayın hayatına devam eden Altaylı asgari ücret için tahminini paylaştı.
İKİ ORAN VERDİ
Altaylı'ya göre asgari ücret ne hedef enflasyon olacak ne de açıklanan enflasyon. İktidarı 22 yıldır tanıdığını belirten Altaylı yeni asgari ücretin hedef enflasyondan fazla ancak gerçek enflasyondan az olacağını belirtti.