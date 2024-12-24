Asgari ücret açıklandı, onlarca ödeme değişti! İşte yeni rakamlar...
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2025 yılı asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından işsizlik maaşı, GSS primi ve BES kesintileri de güncellenerek yeni tutarlar belirlendi. İşte yeni işsizlik maaşı, GSS primi ve BES kesintisi gibi ücretler....
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti belli oldu. Asgari ücret zammıyla birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti.
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Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artış sonrası 22 bin 104 TL’ye yükseldi.
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Peki asgari ücret ile diğer ödemeler ne oldu? İşte detaylar...
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En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.
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