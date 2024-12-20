Asgari ücret 29 bin olur mu? Türk İş'in teklifine işveren ne diyor? İşte rakamlar

"En az yüzde 45'lik bir zam yapılacak. Çünkü eğer yapılmaz ise çok ciddi bir sıkıntı çıkacak. Bu ülkede yüzde 49'a yakın kişi asgari ücretle çalışıyor. Hadi ben bu rakamı yüzde 15 düşüreyim. Çok ciddi bir kısmı asgari ücretle çalışıyor.

Bunların da hemen hemen hepsi hizmet sektöründe çalışıyor. Yani bu ülkeyi taşıyan sektörde çalışıyor. Bunların tamamı greve gittiği zaman gıda açısından da çok zor duruma düşeriz. Yani ekmek fabrikaların tamamının greve gittiğini düşünsenize, kaçımız evde ekmek yapabileceğiz.



Bunun aslında farkındalar. Bu kadar uzamasının bir sebebi de bu. Her şeyin fiyatı bir anda yükseleceği için olabildiğince bekletiyorlar zam oranlarını."