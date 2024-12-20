Asgari ücret 29 bin olur mu? Türk İş'in teklifine işveren ne diyor? İşte rakamlar
Asgari ücret zammı için TÜRK-İŞ rakam verdi şimdi herkes "Asgari ücret 29 bin TL olur mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler bir yandan da işverenin zam teklifine çevrilirken, uzman isimlerden tahminler geldi. Uzmanlar, "TÜRK-İŞ'İn asgari ücret teklifi kabul edilir mi? İşverenin asgari ücret talebi ne? Asgari ücret kaç TL olur?" sorularına yanıt verirken, en kuvvetli seçenek de ortaya çıkmış oldu. Ancak asgari ücretin en az %45 zamlanacağını ya da TÜRK-İŞ'in teklifini 'fahiş' bulan da var.
Asgari ücret zammı için ilk rakam ortaya çıktı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçi kesiminin 2025 asgari ücret beklentisinin 29 bin 583 TL olduğunu duyurdu. Gözler şimdi işveren kesiminin asgari ücret teklifine çevrilirken uzmanlar TÜRK-İŞ'in teklifini yorumladı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar "TÜRK-İŞ'İn asgari ücret teklifi kabul edilir mi? İşverenin asgari ücret talebi ne? Asgari ücret kaç TL olur?" sorularına yanıt verdi. Masadan üçlü bir anlaşma çıkmasının pek mümkün olmadığı belirtilirken, işçi sınıfının masadan kalmasının olası olduğu konuşuluyor. İşverenin asgari ücret zammı için teklifinin de 21 bin TL civarında olacağı iddia edilirken; 23 bin TL civarındaki bir asgari ücret senaryosu ön plana çıktı. Bazı isimler ise "En az yüzde 45'lik bir zam yapılacak" ifadelerini kullandı.
İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi sonrası uzman isimlerin yorumları;
"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 45 ZAM YAPILACAK"
Simge Fıstıkoğlu'na konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melise Elman:
"En az yüzde 45'lik bir zam yapılacak. Çünkü eğer yapılmaz ise çok ciddi bir sıkıntı çıkacak. Bu ülkede yüzde 49'a yakın kişi asgari ücretle çalışıyor. Hadi ben bu rakamı yüzde 15 düşüreyim. Çok ciddi bir kısmı asgari ücretle çalışıyor.
Bunların da hemen hemen hepsi hizmet sektöründe çalışıyor. Yani bu ülkeyi taşıyan sektörde çalışıyor. Bunların tamamı greve gittiği zaman gıda açısından da çok zor duruma düşeriz. Yani ekmek fabrikaların tamamının greve gittiğini düşünsenize, kaçımız evde ekmek yapabileceğiz.
Bunun aslında farkındalar. Bu kadar uzamasının bir sebebi de bu. Her şeyin fiyatı bir anda yükseleceği için olabildiğince bekletiyorlar zam oranlarını."