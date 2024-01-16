Asgari prim ödeme gün sayısında değişiklik! Bakanı Işıkhan duyurdu milyonları ilgilendiriyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, tüm çalışanları ilgilendiren değişikliği duyurdu. Bakan Işıkhan, sigortalı kişilerin kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi sebebiyle son üç senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirdiklerini bildirdi.
Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren değişiklik gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı kişilerin kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son üç yılında gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirdiklerini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili, "İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirtti.
Açıklamasında, "İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadesini kullanan Işıkhan, sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirileceğini anımsattı.