Asgari prim ödeme gün sayısında değişiklik! Bakanı Işıkhan duyurdu milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren değişiklik gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı kişilerin kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son üç yılında gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirdiklerini duyurdu.