Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı? Kim ne kadar alacak maaşlar düşecek mi? En net açıklama

Çalışıyoruz ve maaşlarımızdan gelir vergisi ödüyorduk ve bunun bir kısmını devlet bize geri veriyordu. Biz bunu AGİ olarak alıyorduk. Yeni dönemde AGİ ile ilgili değişiklik oldu. Asgari ücret vergisiz olarak yatırılmaya başlandı.