Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı? Kim ne kadar alacak maaşlar düşecek mi? En net açıklama
Asgari Geçim İndirimi ile ilgili kafa karışıklığı devam ediyor. Maaşlar düşecek mi? Kim ne kadar alacak? Uygulamanın detayları neler? Faruk Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm merak edilenlere cevap verdi. işte milyonlarca çalışanı ilgilendiren o detaylar..
AGİ meselesinde kafa karışıklığı devam ediyor. 2022 de uygulanacak asgari ücretin içinde gelir ve damga vergisi olamayacak. Peki maaşlar düşecek mi? Faruk Erdem detayları açıkladı:
Çalışıyoruz ve maaşlarımızdan gelir vergisi ödüyorduk ve bunun bir kısmını devlet bize geri veriyordu. Biz bunu AGİ olarak alıyorduk. Yeni dönemde AGİ ile ilgili değişiklik oldu. Asgari ücret vergisiz olarak yatırılmaya başlandı.
Yani 2022 de uygulanacak asgari ücretin içinde gelir ve damga vergisi olamayacak. Biz daha önceki yıllarda apartman görevlilerinin maaşında bunu görüyorduk.
Asgari ücretle çalışanlar...
Asgari ücretten vergi kalktığına göre vergi iadesi de yok. AGİ de kalkmış oldu. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız 4253 lira 40 kuruş alacak.