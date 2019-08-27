Asena'nın eşi Hasan Dere kimdir ne iş yapıyor kaç yaşında
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Oryantal Asena, bir süre sonra eşi Hasan Dere'nin canlı yayına katılmasıyla şaşkına döndü. Asena, eşi hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı.
Kestirdiği kısa saçlarıyla son günlerin çok konuşulan ismi 42 yaşındaki Asena, 2017 yılında hayatını birleştirdiği Hasan Dere hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Asena'nın katıldığı canlı yayına, bir süre sonra eşi de dahil olunca eğlenceli anlar yaşandı.
"Hasan'ı ilişkimizin 4.gününde telefonuma 'kocam' diye kaydettim" diyen eski oryantal "Onu ilk gördüğümde 'bu adam benim çocuklarımın babası olacak' dedim" diye konuştu.
Saçlarımı görünce şok geçirdi: Eşinin, yeni saçlarını görmesi üzerine bir şok geçirdiğini belirten Asena, konuşmasına şu şekilde devam etti; "Evlendikten sonra daha fazla ütü yapıyorum. Kısa saçımla insanlar beni daha fazla tanıyorlar şaşırıyorum. Yüzüme botoks yaptırıyorum ama dolgu gibi şeylerim yok. Almanya'da son zamanlarda ama bir bakımıma ağırlık verme alışkanlığı edindim."
Oyuncu olmasını isterdim: "Bazen eşime diyorum ki sende bu piyasada ol yakışır sana. Eşimin oyuncu olmasını çok isterdim. Hiç korkmam eşim ünlü olursa etrafını kadınlar sararsa diye çünkü ben de ünlüyüm."