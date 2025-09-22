Asena'nın eşi Hasan Dere kimdir ne iş yapar? Boşanmanın sebebi meğerse...
Asena eşi Hasan Dere ile evlendikten sonra oryantal dünyasından elini eteğini çekmişti. Gelen sürpriz haber ile çiftin boşandıkları ortaya çıktı. Hasan Dere ve Asena ortak bir açıklama yapıp 'boşanmamızda başka sebepler aramayın' dese de perde arkası ortaya çıktı. Meğer Asena'nın eşinden boşanmasının sebebi bakın neymiş.
Eski oryantal Asena ve Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği geçen hafta sona erdi. Asena ayrılık sebebiyle ilgili sunucu Ece Erken'e açıklama yaptı.
2017'de Hasan Dere ile evlenip Almanya'da kendine yeni bir hayat kuran oryantal Asena, sessiz sedasız boşandı. 8 yıllık evliliklerini noktalayan çift, geçen hafta ayrılığı ortak açıklama ile duyurdu.
Asena ve Hasan Dere instagram hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı ve o açıklamada şöyle dediler:
-"Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz".
PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Bu açıklamadan günler sonra 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Ece Erken ayrılığın perde arkasıyla ilgili konuştu. Asena ile konuştuğunu söyleyen Erken, eski oryantalin işine dönmek istediğini ve hayallerinin peşinden gitmek istediğini ancak Dere'nin ailesinin bu konuya sıcak bakmadığını ifade etti.