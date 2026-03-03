Asena Keskinci olay dizisi hakkında ilk kez konuştu! "Bazı sahneler için çekincelerim vardı"
Dijital platformda yayınlanan ve müstehcen sahneleri nedeniyle günlerce konuşulan Jasmine dizisi için Türkiye’de süreç resmen sona erdi. Tartışmaların ardından başlatılan inceleme tamamlandı, yapım katalogdan çıkarıldı.
Yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizi, bazı sahneleri nedeniyle yoğun eleştiri aldı. Tepkilerin artması üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlattı.
Yapımın “millî ve manevi değerlere aykırı” bulunduğu belirtilirken, yayın platformuna yüzde 5 oranında idari para cezası verildi.
Son karar sonrası Jasmine Türkiye’de yayından tamamen kaldırıldı.
Dizinin başrol oyuncusu Asena Keskinci ise yaşananların ardından ilk kez konuştu.
