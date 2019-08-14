Asena Atalay tatil pozlarıyla sessizliğini bozdu!
Sunucu Asena Atalay, sosyal medya hesabı Instagram'dan tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmaya başladı. Fit vücuduyla dikkat çeken Atalay, fotoğraflarından, "İstanbul'a selam" ve "Gecelerde lakabımız kara gergedan" gibi notlar düşmeyi de ihmal etmiyor.
Beşiktaşlı ünlü futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay uzun süredir sessizliğini bozdu. Atalay, Instagram tatil pozlarını paylaştı.
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Asena Atalay'ın "Gecelerde lakabımız kara gergedan" notuna ünlü popçu Gülşen de, "Heralde kimin torunusun" yorumunu yaptı.
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Asena Atalay'ın paylaştığı fotoğraflardaki fit vücuduyla dikkat çekti. Oyunu Ceren Hististan da Atalay'ın bir paylaşımına, "Fiziğinden gözümü alamadım" şeklinde yorumda bulundu.
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Asena Atalay kimdir?
Asena Atalay, 21 Kasım 1989 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Aslen Antalyalı ve varlıklı bir turizmci ailenin kızıdır. Kendi otelleri var. Liseyi Denizli'de okudu. Liseden sonra İspanya'ya gitti.
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