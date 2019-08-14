Asena Atalay tatil pozlarıyla sessizliğini bozdu!

Asena Atalay kimdir?

Asena Atalay, 21 Kasım 1989 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Aslen Antalyalı ve varlıklı bir turizmci ailenin kızıdır. Kendi otelleri var. Liseyi Denizli'de okudu. Liseden sonra İspanya'ya gitti.