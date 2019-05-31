Asena Atalay kavgayı ayırmak istedi! Tepki alınca ne yapacağını bilemedi
Geçtiğimiz sosyal medyada bir takipçisinin din sorusuna verdiği cevapla olay olan Asena Atalay'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.
Sunucu Asena Atalay, sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından başından geçen bir olayı anlattı. Sokakta genç bir çiftin kavgasına tanıklık eden sunucu, ikiliyi uyarma gereği duydu ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
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Aldığı cevap nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığını vurgulayan Atalay, "Genç bir çift kavga ediyordu. Erkek bayağı ileri gitti, küfürler falan. Dayanamadım.
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'Konu her neyse böyle çözülmez ama saygılı olmalıyız birbirimize' dedim. Kız 'siz karışmayın' dedi, kaldım öyle. Artık böyle durumlarda ne yapılır bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
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Asena Atalay, geçtiğimiz gün de Instagram hesabından bir takipçisinin sorduğu "Dini inancınız nedir?" sorusuna verdiği cevapla gündeme gelmişti.
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