BIST 11.526
DOLAR 41,38
EURO 48,78
ALTIN 4.954,20

Asansörden düşen koltuk Ebrar'ı öldürdü! İzmir'deki feci olayda flaş karar, nakliye firması...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Asansörden düşen koltuk Ebrar'ı öldürdü! İzmir'deki feci olayda flaş karar, nakliye firması...

İzmir'in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki Ebrar nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ebrar Aktaş'ın cenazesi Gaziemir'de kılınan namazın ardından toprağa verildi. Anne Songül Lök çocuğunun tabutu başında göz yaşı döktü.

Asansörden düşen koltuk Ebrar'ı öldürdü! İzmir'deki feci olayda flaş karar, nakliye firması... - Resim: 1

İzmir'in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki kız çocuğu nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybetti.Ebrar Aktaş'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltındaki nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile firma çalışanı A.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

17
Asansörden düşen koltuk Ebrar'ı öldürdü! İzmir'deki feci olayda flaş karar, nakliye firması... - Resim: 2

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27
Asansörden düşen koltuk Ebrar'ı öldürdü! İzmir'deki feci olayda flaş karar, nakliye firması... - Resim: 3

Ebrar Aktaş'ın cenazesi Gaziemir'de kılınan namazın ardından toprağa verildi.Anne Songül Lök çocuğunun tabutu başında göz yaşı döktü.

37
Asansörden düşen koltuk Ebrar'ı öldürdü! İzmir'deki feci olayda flaş karar, nakliye firması... - Resim: 4

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok sevdiğimiz arkadaşımızın çocuğuydu. Hepimizin başı sağ olsun. İhmalden bir çocuğumuzu daha kaybettik. Bu olayın bu kadar bu yakınımızda olacağını bilmiyorduk. Çok üzgünüm." dedi.

47