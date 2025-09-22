Asansörden düşen koltuk Ebrar'ı öldürdü! İzmir'deki feci olayda flaş karar, nakliye firması...
İzmir'in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki Ebrar nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ebrar Aktaş'ın cenazesi Gaziemir'de kılınan namazın ardından toprağa verildi. Anne Songül Lök çocuğunun tabutu başında göz yaşı döktü.
İzmir'in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki kız çocuğu nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybetti.Ebrar Aktaş'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltındaki nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile firma çalışanı A.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ebrar Aktaş'ın cenazesi Gaziemir'de kılınan namazın ardından toprağa verildi.Anne Songül Lök çocuğunun tabutu başında göz yaşı döktü.
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok sevdiğimiz arkadaşımızın çocuğuydu. Hepimizin başı sağ olsun. İhmalden bir çocuğumuzu daha kaybettik. Bu olayın bu kadar bu yakınımızda olacağını bilmiyorduk. Çok üzgünüm." dedi.