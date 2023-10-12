Asansörde sıkıştırdığı genç kızı boğazına bıçak dayayıp taciz etti! O sapığın cezası belli oldu
GAZİANTEP'te 15 yaşındaki kız çocuğuna asansörde taciz ve bıçaklı saldırı iddiasıyla tutuklanan Ali K.’nın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
Gaziantep'te 8 Aralık 2022'de Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre binip kapının kapanmasının ardından çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştığı ileri sürülen sanığın yargılandığı davada karar duruşması görüldü.
Gaziantep 10. Ceza Mahkemesinde 'Çocuğun cinsel istismarı, Silahla tehdit, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık Ali K. ile avukatı Av. Ali Haydar Karaca duruşmada hazır bulunurken, mağdur N.T. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdurun ailesinin avukatı Sevilay Esin Karakuş da duruşmada hazır bulundu.
Sapık kendisini böyle savundu
Gaziantep 10. Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ali K. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verdi.
Sanık K. savunmasında, “Daha önce beyanımda da söylediğim gibi olay yerinde bulunan kişi benim. Bulunmamam gereken yerde bulunduğum için de pişmanım. Beyanlarda anlatılan tek doğru şey benim mağdura korkma ben sana zarar vermeyeceğim dememdir. Ben adaletinize güveniyorum. Ben yalan söylemiyorum. Benim mağdura dokunmam olmadı. Bıçak çekmedim. Ben sadece sana zarar vermeyeceğim dedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.