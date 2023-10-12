Asansörde sıkıştırdığı genç kızı boğazına bıçak dayayıp taciz etti! O sapığın cezası belli oldu

Sanık K. savunmasında, “Daha önce beyanımda da söylediğim gibi olay yerinde bulunan kişi benim. Bulunmamam gereken yerde bulunduğum için de pişmanım. Beyanlarda anlatılan tek doğru şey benim mağdura korkma ben sana zarar vermeyeceğim dememdir. Ben adaletinize güveniyorum. Ben yalan söylemiyorum. Benim mağdura dokunmam olmadı. Bıçak çekmedim. Ben sadece sana zarar vermeyeceğim dedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.