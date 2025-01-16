Asal Araştırma'dan son anket! Ak Parti, CHP, MHP...
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Asal Araştırma 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde bin 800 kişi ile yapılan son anket sonuçlarını paylaştı.
Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken araştırma şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.
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Partilerin geçen aya göre oy değişimlerine bakıldığında AK Parti:2,6, MHP:0,7 ve İYİ Parti:0,8 puan oy
kaybı yaşıyor.
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Asal Araştırma'nın Türkiye Gündemi Araştırması ocak ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuç şöyle:
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CHP yüzde 31,9
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