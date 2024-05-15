ASAL Araştırma'dan dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi

Asal Araştırma Şirketi, yaptığı son ankette ‘Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?’, ‘Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?’ ve ‘Yavuz Ağıralioğlu parti kurarsa oy verir misiniz?’ isimli 3 anket çalışması yaptı ve sonuçlarını paylaştı.