ASAL Araştırma'dan dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi
31 Mart 2024 seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP'de, şu sıralar Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmaları oldukça dikkat çekiyor. Asal Araştırma Şirketi, yaptığı son ankette Özgür Özel'in muhalefet yapma şeklini halka sordu.
31 Mart yerel seçimlerin ardından sessizliğe bürünen anket firmaları, yavaş yavaş farklı anketlerle halkın nabzını ölçmeye başladı. Bunlardan bir tanesi ise ASAL Araştırma…
Asal Araştırma Şirketi, yaptığı son ankette ‘Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?’, ‘Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?’ ve ‘Yavuz Ağıralioğlu parti kurarsa oy verir misiniz?’ isimli 3 anket çalışması yaptı ve sonuçlarını paylaştı.
İşte ASAL Araştırma’nın son anketi…
Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?
Onaylıyorum: %42.0
Onaylamıyorum: %30.9
Ne onaylıyor, ne onaylamıyorum: %27.1
Nisan 2024
Katılım: 2.000