Asal Araştırma paylaştı! Bomba seçim anketi, bir ayda fark açıldı o parti öne geçti

Asal Araştırma, mayıs ayında gerçekleştirdiği genel seçim anket sonuçlarını yayımladı. 26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında CATI (bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.