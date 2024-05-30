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Asal Araştırma paylaştı! Bomba seçim anketi, bir ayda fark açıldı o parti öne geçti

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Asal Araştırma paylaştı! Bomba seçim anketi, bir ayda fark açıldı o parti öne geçti

Asal Araştırma yaptığı son anket sonucunu paylaştı. Ankette "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Şirketin geçen ay yayınladığı ankette CHP 6 puan farkla gerideydi.

Asal Araştırma paylaştı! Bomba seçim anketi, bir ayda fark açıldı o parti öne geçti

Asal Araştırma, mayıs ayında gerçekleştirdiği genel seçim anket sonuçlarını yayımladı.  26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında CATI (bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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Asal Araştırma paylaştı! Bomba seçim anketi, bir ayda fark açıldı o parti öne geçti

 "Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok" yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

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Asal Araştırma paylaştı! Bomba seçim anketi, bir ayda fark açıldı o parti öne geçti

CHP:%31.5

310
Asal Araştırma paylaştı! Bomba seçim anketi, bir ayda fark açıldı o parti öne geçti

AK Parti:%30.6

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