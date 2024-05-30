Asal Araştırma paylaştı! Bomba seçim anketi, bir ayda fark açıldı o parti öne geçti
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Asal Araştırma yaptığı son anket sonucunu paylaştı. Ankette "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Şirketin geçen ay yayınladığı ankette CHP 6 puan farkla gerideydi.
Asal Araştırma, mayıs ayında gerçekleştirdiği genel seçim anket sonuçlarını yayımladı. 26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında CATI (bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
110
"Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok" yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:
210
CHP:%31.5
310
AK Parti:%30.6
410