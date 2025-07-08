Arzum Onan'ın sevgilisi kimdir? Meğer mazileri varmış elele poz verdiler...

AMERİKA'YA GİTTİ

Manken ve oyuncu Arzum Onan'ın geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. İddialara göre, gönlünü Orkan Özkan'a kaptıran isim, Amerika’da yaşayan sevgilisinin yanına gitmişti.

AŞKLARI BELGELENDİ

Arzum Onan’ın adı bir süredir Orkan Özkan ile anılıyordu. Çıkan aşk iddiaları geçtiğimiz günlerde doğrulandı. Çift, tatil için geldikleri Bodrum'da objektiflere el ele yakalandı. Böylece Arzum Onan ve Orkan Özkan aşkı resmiyet kazanmış oldu.