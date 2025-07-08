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Arzum Onan'ın sevgilisi kimdir? Meğer mazileri varmış elele poz verdiler...

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Arzum Onan'ın sevgilisi kimdir? Meğer mazileri varmış elele poz verdiler...

Ünlü oyuncu Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ uzun süren evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanan oyuncu Arzum Onan, ayrılık sonrası yeni bir aşka yelken açtı. Onan ve sevgilisi Orkan Özkan, Bodrum’da el ele görüntülendi.

Arzum Onan'ın sevgilisi kimdir? Meğer mazileri varmış elele poz verdiler... - Resim: 1

1996 yılında nikâh masasına oturan ve ünlüler dünyasında 'örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. 

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Arzum Onan'ın sevgilisi kimdir? Meğer mazileri varmış elele poz verdiler... - Resim: 2

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne el ele gelen ikilinin, duruşma sonrasında da adliyeden el ele ayrılması dikkat çekmişti.

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Arzum Onan'ın sevgilisi kimdir? Meğer mazileri varmış elele poz verdiler... - Resim: 3

AMERİKA'YA GİTTİ

Manken ve oyuncu Arzum Onan'ın geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. İddialara göre, gönlünü Orkan Özkan'a kaptıran isim, Amerika’da yaşayan sevgilisinin yanına gitmişti.

AŞKLARI BELGELENDİ

Arzum Onan’ın adı bir süredir Orkan Özkan ile anılıyordu. Çıkan aşk iddiaları geçtiğimiz günlerde doğrulandı. Çift, tatil için geldikleri Bodrum'da objektiflere el ele yakalandı. Böylece Arzum Onan ve Orkan Özkan aşkı resmiyet kazanmış oldu.

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Arzum Onan'ın sevgilisi kimdir? Meğer mazileri varmış elele poz verdiler... - Resim: 4

"HER ŞEY YOLUNDA"

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ bir tiyatro oyununda karşılaşmıştı. Oyun öncesi Orkan Özkan ile ilgili konuşan Onan, “Her şey yolunda” demişti.

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