Arzum Onan'ın sevgilisi kimdir? Meğer mazileri varmış elele poz verdiler...
Ünlü oyuncu Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ uzun süren evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanan oyuncu Arzum Onan, ayrılık sonrası yeni bir aşka yelken açtı. Onan ve sevgilisi Orkan Özkan, Bodrum’da el ele görüntülendi.
1996 yılında nikâh masasına oturan ve ünlüler dünyasında 'örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne el ele gelen ikilinin, duruşma sonrasında da adliyeden el ele ayrılması dikkat çekmişti.
AMERİKA'YA GİTTİ
Manken ve oyuncu Arzum Onan'ın geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. İddialara göre, gönlünü Orkan Özkan'a kaptıran isim, Amerika’da yaşayan sevgilisinin yanına gitmişti.
AŞKLARI BELGELENDİ
Arzum Onan’ın adı bir süredir Orkan Özkan ile anılıyordu. Çıkan aşk iddiaları geçtiğimiz günlerde doğrulandı. Çift, tatil için geldikleri Bodrum'da objektiflere el ele yakalandı. Böylece Arzum Onan ve Orkan Özkan aşkı resmiyet kazanmış oldu.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, eski eşler Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ bir tiyatro oyununda karşılaşmıştı. Oyun öncesi Orkan Özkan ile ilgili konuşan Onan, “Her şey yolunda” demişti.