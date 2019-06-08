Arzum Onan'dan samimi açıklamalar oyunculuğa geri dönebilir
Oyunculuk kariyerine ara verip heykel sanatına yönelen Arzum Onan, samimi açıklamalarda bulundu.
"Anjelika Akbar ile Sesler"in bu haftaki konuğu, heykeltraş ve oyuncu Arzum Onan oldu. Oyunculuğa ara vererek heykel sanatına yönelen Onan bu süreci, "Plastik sanatlara hep ilgim vardı. Heykel benim duygularımı ifade etme biçimim. Yaş ilerledikçe bu duygularımı ifade etme ihtiyacı duydum. Güzellik bir yetenek değil, güzellik göreceli bir kavram" diyerek anlattı.
İlk zamanlarda yaşadığı talihsizlikleri de paylaşan başarılı oyuncu ve heykeltraş, "Heykel yaparken yüzümü de yaktım, parmaklarım da zarar gördü. Hatta ilk defa kaynak kullandığım zamanlarda sadece göz çevremi korudum. Yüzümü korumadım ve yüzümü yaktım. Şu an geçti. Şimdi kaynak en sevdiğim materyal oldu heykel yaparken" dedi.
Eşi Mehmet Aslantuğ’un bu talihsizlik sonrası telaşını, "Mehmet kaynaktan dolayı yüzümü yaktıktan sonra 'kaynak şart mıydı?' dedi. Sonra benimle gurur duydu" diyerek paylaştı.
Onan, eşi Mehmet Aslantuğ’un oyunculuk kariyerinde büyük şans olduğunu söyledi. "Oyunculuğa Mehmet’le başladım. Yıllarca birlikte çalıştık. O benden değil ama ben ondan çok şey öğrendim.