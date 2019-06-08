Arzum Onan'dan samimi açıklamalar oyunculuğa geri dönebilir

"Anjelika Akbar ile Sesler"in bu haftaki konuğu, heykeltraş ve oyuncu Arzum Onan oldu. Oyunculuğa ara vererek heykel sanatına yönelen Onan bu süreci, "Plastik sanatlara hep ilgim vardı. Heykel benim duygularımı ifade etme biçimim. Yaş ilerledikçe bu duygularımı ifade etme ihtiyacı duydum. Güzellik bir yetenek değil, güzellik göreceli bir kavram" diyerek anlattı.