Arzum Onan'dan romantik evlilik yıldönümü paylaşımı
Arzum Onan'ın Intagram hesabında eşi Mehmet Aslantuğ ile evliliklerinin 23. yıl dönümü nedeniyle yaptığı romantik bir paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.
Evlilikleriyle sanat camiasına örnek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti evliliklerinin 23. yıl dönümlerini kutluyor. 1996'da evlenen ünlü çiftin "Can" adında 18 yaşında bir oğulları var.
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Arzum Onan kimdir?
31 Ekim 1973 yılında Ankara’da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara, Orta ve Liseyi İstanbul’da tamamladı.
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Endüstri Meslek Lisesi, Yapı Ressamlığı bölümünden mezun oldu. 1992 Yılında Gaye Sökmen Ajans‘da Mankenlik ve Modelliğe başladı.
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