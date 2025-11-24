Arzum Onan'dan estetik itirafı! "Tramvam oldu, evden çıkamadım"
Mehmet Aslantuğ'dan ayrılan Arzum Onan güzelliği ile yıllara meydan okuyor. Ünlü oyuncu Arzum Onan estetik açıklamaları ile gündem oldu ve yaşadığı travmayı anlattı. İşte güzel oyuncunun o açıklamaları...
Mehmet Aslantuğ ile olan 27 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu Arzum Onan, güzelliğiyle dikkatleri çekiyor.
53 yaşındaki güzel oyuncu estetik sorusuna yanıt verdi.
Arzum Onan, estetiği olmadığını ve yaşadığı travmayı anlattı. Oyuncu, “Dişlerimi sıkıyorum, botoks var. Alnıma botoks yapılmıştı, hareketsizlik halini sevmemiştim artık yaptırmıyorum. Estetiğim yok ama çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım. ‘Altı ay sonra geçecek’ dediler ama kaldı. Erimedi ve geçmedi, kandırıldım. Oradan gelen bir korku var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum. O yüzden geçmişte travmam var” dedi.
Arzum Onan 53. yaş gününü şu sözlerle kutlamıştı: Dünden... Yaş sadece bir rakam:) yine de hoş geldin 53! Yanımda olan, olamayan, arayan, dualarını, iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.