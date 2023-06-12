Arzum Onan'dan boşanmıştı yeni iddia bomba! Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar aşk mı yaşıyor?
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Arzum Onan'la 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslantuğ'un Gözde Akpınar'la yakınlaştığı iddia edildi. İşte aşk iddiasının ayrıntıları ve sosyal medyadaki fotoğraflarıyla Gözde Akpınar...
Magazin dünyasının "Rüya" çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı.
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Ortaya birçok iddia atılsa da eski eşler hepsini yalanlamış, Arzum Onan, boşanma isteğinin Mehmet Aslantuğ’dan geldiğini açıklamıştı.
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Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ "Yeni duyduğum bir iddia, Arzum Onan’ın söylediğiyle örtüşüyor" diyerek ayrıntıları şöyle aktardı:
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