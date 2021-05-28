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Arzum Onan son haliyle şaşırttı! Son Cemre dizisiyle ekrana geliyor

Arzum Onan son haliyle şaşırttı! Son Cemre dizisiyle ekrana geliyor

Arzum Onan, uzun yıllar sonra setlere dönmeden önce imajını değiştirdi. Setlere dönmek için ise eşi Mehmet Aslantuğ ikna etti.

Arzum Onan son haliyle şaşırttı! Son Cemre dizisiyle ekrana geliyor

23 yıldır Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evliliği bulunan Arzum Onan, 17 yıl önce ise oyunculuk kariyerini noktalamıştı. Şimdilerde yeniden ekranlara döneceği ve eşi Mehmet Aslantuğ'un ikna ettiği söylenen Arzum Onan, set öncesi imajını yeniledi.

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Arzum Onan son haliyle şaşırttı! Son Cemre dizisiyle ekrana geliyor

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Arzum Onan, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Son halini sevenleriyle paylaşan oyuncu "Değişiklik iyidir" notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 107 binden fazla beğeni aldı.

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Arzum Onan son haliyle şaşırttı! Son Cemre dizisiyle ekrana geliyor

47 yaşındaki oyuncunun paylaşımını gören Songül Öden, Uğurkan Erez, Hazal Kaya, Burcu Kara, Hande Kazanova ve İpek Acar gibi ünlü isimler beğenilerini dile getirdi.

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Arzum Onan son haliyle şaşırttı! Son Cemre dizisiyle ekrana geliyor

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ'un yeni projesinde eşi Arzum Onan ile rol alacağı ileri sürüldü. 

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