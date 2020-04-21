Arzum Onan Mehmet Aslantuğ ile evliliğini anlattı işte mutluluğun sırrı
Uzun bir süredir Mehmet Aslantuğ ile evli olan Arzum Onan, evliliği hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Onan, mutlu evliliğin sırrını da verdi.
Magazin dünyasının gözde çifti Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2000 yılında da mutlu beraberliklerini oğulları Can ile taçlandırmıştı. Uzun yıllar boyunca aralarında hiç küslük olmadan mutlu evliliklerine devam eden çift, imrenilen bir evlilik yaşıyor.
46 yaşında olmasına rağmen yaşını hiç göstermeyen Arzum Onan, Madame Figaro dergisinin bahar sayısı için verdiği röportajda hayatının merak edilenlerini anlattı. Onan, şunları anlattı:
''Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek.''
''Günümüzde her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve mutsuzuz. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz, işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik.''