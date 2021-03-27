Arzum Onan bikinili halini paylaştı Masumiyet başrolü Mehmet Aslantuğ çekti
Masumiyet dizisinin başrolü Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan'ın bikinili halinin fotoğrafını çekti. Arzum Onan Instagram'da paylaştı.
Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının gözde çifti olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti zaman zaman sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri haline geliyorlar. Mutlu aile pozları ve samimiyetleriyle takdir toplayan çift, Instagram'da da beğenileri topluyor.
Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, adeta parmakla gösterilen nadir ünlü çiftlerden biri. Durum böyle olunca her yaptıkları da olay oluyor.
Şu sıralar yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.
Fakat Arzum Onan, ekranlarda görünmese de sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kulanıyor.