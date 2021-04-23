Sabancı manzarasının fotoğrafını yayınladığı paylaşımda şunları yazdı:

"Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam.