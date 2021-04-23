Arzu Sabancı'nın boğaz manzaralı 'Evde kal' çağrısı tepki çekince açıklama yaptı
Arzu Sabancı, boğaz manzaralı yalısından yaptığı 'Evde kal' çağrısıyla tepki çekmişti, sessizliğini bozdu.
Dünyayı etkisi altına alan Türkiye'de de hızla yayılan koronavirüs vakaları artarken cemiyet hayatının ünlü ismi Arzu Sabancı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımıla tepki çekti. Çalışmak zorunda olduğu için evden çıkmak zorunda kalanlar, küçücük evlerde hayatlarını idame ettirmeye çalışanlar Sabancı'ya tepki yağdırdı.
Sabancı manzarasının fotoğrafını yayınladığı paylaşımda şunları yazdı:
"Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam.
''Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden.''
''Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam."