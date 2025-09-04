Arzu Sabancı'dan bomba açıklama! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında büyük itiraf

''Senin için çok üzülüyorum''

2018 yılında Çinli model Jocelyn Chew ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Sabancı, o dönemde sevgilisiyle Kapadokya tatiline çıkmış ve bu romantik kaçamak çok konuşulmuştu. Konu hakında yaşanan en dikkat çeken gelişme ise sosyal medyada ortaya atılan bir yorumla başlamıştı. Sabancı'nın eski aşkı Chew'in arkadaşı olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Sabancı'nın model Jocelyn Chew ile hala arkadaş olduğunu iddia ederek, Hande Erçel'e "Senin için çok üzülüyorum" mesajıyla gönderme yapmıştı.