Arzu Sabancı'dan bomba açıklama! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında büyük itiraf
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığı, son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Ayrılık haberi, sosyal medyada ortaya atılan ihanet iddiasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Arzu Sabancı'nın istemediğine yönelik iddialar da vardı. Kayınvalideden ilk açıklama geldi. O sözler gündeme bomba gibi düştü. Bakın neler söyledi...
Son zamanlarda gündemden bir an olsun düşmeyen, 3 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile cemiyetin gözde bekarlarından olan Hakan Sabancı'nın ilişkisi hiç beklenmedik bir şekilde sona ermişti ve bunun ardından akıllara ihanet ihtimali gelmişti. Kayınvalide Arzu Sabancı'nın ayrılıkta etkili olduğu iddiaları da dolanıyordu. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan, ayrılığa ve ortaya atılan iddialara yönelik ilk açıklama geldi. Bakın neler söyledi...
''İhanet iddia edildi''
Ayrılığın ardından ünlü oyuncu Erçel, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan bütün fotoğraflarını kaldırmıştı. Bu hamleden sonra tüm gözler Sabancı'ya çevrilmişti. Hande Erçel'in bu hamlesinden sonra Hakan Sabancıdan karşılık gecikmemiş, o da sosyal medya hesabından beraber oldukları tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Ayrılığın ardından sebepleri merak edilmiş ve akıllara 'ihanet' ihtimalleri iddia edilmişti. Ünlü çiftin evlilik konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ve Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamaması sebebiyle ilişkilerini noktaladığı öne sürülmüştü.
İhanet iddialarının yoğunlaşmasıyla, Hakan Sabancı'dan açıklama gelmişti. Sabancı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamanın ardından Hakan Sabancı'nın özel hayatı, bir kez daha magazin gündeminin merkezine oturmuştu.
''Senin için çok üzülüyorum''
2018 yılında Çinli model Jocelyn Chew ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Sabancı, o dönemde sevgilisiyle Kapadokya tatiline çıkmış ve bu romantik kaçamak çok konuşulmuştu. Konu hakında yaşanan en dikkat çeken gelişme ise sosyal medyada ortaya atılan bir yorumla başlamıştı. Sabancı'nın eski aşkı Chew'in arkadaşı olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Sabancı'nın model Jocelyn Chew ile hala arkadaş olduğunu iddia ederek, Hande Erçel'e "Senin için çok üzülüyorum" mesajıyla gönderme yapmıştı.