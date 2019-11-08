Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu 2019-2020

Kendi içinde üç farklı tarz grubuna ayrılan Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonundaki geçişler, renkler, desenler ve detaylarla sağlanıyor. 70’lere Dönüş, Miras ve Kokteyl gruplarındaki tasarımlar cesur stillere uygun siluetler yaratıyor. Sonbaharın ruhunu taşıyan renkler ve desenler koleksiyonun şıklık iddiasını ortaya koyarken, kadınlarının yaptığı özel işleme ve detaylar da özel tasarımlarla buluşuyor.