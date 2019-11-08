Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu 2019-2020
Arzu Sabancı for Koton koleksiyonunun yenisi görücüye çıktı. 2019-2020 sonbahar-kış koleksiyonu için hazırlanan Arzu Sabancı koleksiyonundaki parçaları sizler için derledik.
Koton ve Arzu Sabancı iş birliği 2019-2020 Sonbahar Kış döneminde, altıncı sezon kadın koleksiyonuyla devam ediyor. Yarattığı modern ve şehirli kadın siluetlerini yeni sezonda da sürdüren Arzu Sabancı for Koton, cesur stillere hayat veriyor. Koleksiyonda modern dokular feminen kesimlerle yorumlanıyor.
Kendi içinde üç farklı tarz grubuna ayrılan Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonundaki geçişler, renkler, desenler ve detaylarla sağlanıyor. 70’lere Dönüş, Miras ve Kokteyl gruplarındaki tasarımlar cesur stillere uygun siluetler yaratıyor. Sonbaharın ruhunu taşıyan renkler ve desenler koleksiyonun şıklık iddiasını ortaya koyarken, kadınlarının yaptığı özel işleme ve detaylar da özel tasarımlarla buluşuyor.
İlk koleksiyondan bu yana ‘beklenmeyen şıklık’ vurgusunu tasarımlara taşıyan Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu’nda topraksı renklerle doğaya dönüş trendine atıfta bulunan kahverengi, tarçın, devetüyü, kızıl toprak ve bej tonlarından oluşan tasarımlar kırmızı, siyah ve beyaz vurgularla canlandırılıyor. Tasarımlarda, erkek giyim dünyasına ait ekose kareleri, kazayağı, çobangözü desenleri ve geometrik desenler baş rol oynuyor.
Kusursuz görünümler yaratacak blazer ceketlerin, akıp giden kumaşlardan hazırlanan pantolonların, feminen kesimli takımların dikkat çektiği koleksiyonun sonbahar teması zarif kesimli palto ve dış giyim tasarımlarıyla tamamlanıyor. Detaylarla son dokunuşların yapıldığı koleksiyonun anahtar parçalarını ise; canlı kırmızı tonlarındaki örgü trikolar, kızıl toprak tonundaki bohemya elbise ve fularlı bluzlar oluşturuyor.