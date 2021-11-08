Aryana Sayeed: Türkiye'nin kıymetini bilin, Atatürk'e minnettar olun

"İyi ki Atatürk var! Çok şanslısınız"

Aryana Sayeed, o süreçte tecavüz edilmekten ve kameralar önünde idam edilmekten çok korktuğunu şu sözleriyle anlattı:



“Hayatımdaki en korkutucu ve stresli deneyimdi. Taliban’ın yönetimi devralmasından sonra iki gün boyunca Kabil’de mahsur kaldık. Havalimanına gitmeye karar verdiğimiz gece hem nişanlım hem de ben bu süreçte ölebileceğimizi kabul ettik. Ben sadece canlı yakalanmak istemedim. Geçmişte kadınları nasıl taşlayarak öldürdüklerini görmüştüm ve ayrıca tecavüze uğramaktan veya siyasi kazanç için kameralar önünde idam edilmekten korkuyordum. Taliban veya başka terörist grup tarafından canlı yakalanmaktansa ölmeyi tercih ederdim. Türkiye, dünyadaki birçok modern İslam ülkesinden daha demokrat olduğu için geldim. İyi ki Atatürk var! Çok şanslısınız, keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Türkiye’yi seviyorum!”