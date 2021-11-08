Aryana Sayeed: Türkiye'nin kıymetini bilin, Atatürk'e minnettar olun
AFGANİSTAN Taliban kontrolüne geçince Türkiyeye sığınan ve ülkesinde çok ünlü bir şarkıcı Aryana Sayeed, “Türkiye'nin kıymetini bilin! Kadınlar için cehennem olan bir ülkeden size sığındım, Atatürk’e minnettar olmalısınız” diye konuştu.
AFGANİSTAN’ın önemli pop starlarından Aryana Sayeed, ilk kez Posta Gazetesi’ne konuştu. Geçtiğimiz aylarda Taliban’ın işgali ve katliamlarla birlikte ülkesini terk edip Türkiye’ye yerleşenlerden biri olan Aryana Sayeed, o süreçte tecavüz edilmekten ve kameralar önünde idam edilmekten çok korktuğunu belirterek “Türkiye'nin kıymetini bilin! Kadınlar için cehennem olan bir ülkeden size sığındım, Atatürk’e minnettar olmalısınız” diye seslendi.
Afganistan’ın 36 yaşındaki 'pop star’ı Aryana Sayeed, Taliban zulmünden dolayı Türkiye'ye sığınmasının ardından, Afgan kadınlarının savaş ve baskılar yüzünden çektiği acıları dünyaya anlatmaya çalışıyor.
"İyi ki Atatürk var! Çok şanslısınız"
Aryana Sayeed, o süreçte tecavüz edilmekten ve kameralar önünde idam edilmekten çok korktuğunu şu sözleriyle anlattı:
“Hayatımdaki en korkutucu ve stresli deneyimdi. Taliban’ın yönetimi devralmasından sonra iki gün boyunca Kabil’de mahsur kaldık. Havalimanına gitmeye karar verdiğimiz gece hem nişanlım hem de ben bu süreçte ölebileceğimizi kabul ettik. Ben sadece canlı yakalanmak istemedim. Geçmişte kadınları nasıl taşlayarak öldürdüklerini görmüştüm ve ayrıca tecavüze uğramaktan veya siyasi kazanç için kameralar önünde idam edilmekten korkuyordum. Taliban veya başka terörist grup tarafından canlı yakalanmaktansa ölmeyi tercih ederdim. Türkiye, dünyadaki birçok modern İslam ülkesinden daha demokrat olduğu için geldim. İyi ki Atatürk var! Çok şanslısınız, keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Türkiye’yi seviyorum!”
‘Kadın Olduğum İçin Köleyim Ben’ şarkısıyla ülkesinde büyük tepki çekti ve Taliban’ın 15 Ağustos’ta başkent Kabil’e girmesinin ardından ölümle burun buruna geldi. Ülkesini terk etmek zorunda kaldı.