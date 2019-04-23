Arya Stark'ın seks sahnesine Sansa Stark'dan olay yorum

Arya Stark rolünü oynayan Maisie Williams’ın kariyerindeki ilk seks sahnesi olan bu görüntü karşısında yorum yapmadan duramayan Sophie Turner, "Paskalya bayramına özel, Game of Thrones yapımcıları bu ‘tavşanların’ zıplamasını uygun görmüş galiba... Ah bu arada elimdeki şarap değil, çay" dedi.