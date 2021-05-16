Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik TIR kuyruğu
Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Kuyrukların Gürcistan gümrüğündeki işlemlerin yavaşlamasından kaynaklandığı öğrenildi. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "TIR kuyruğu varsa iş, ihracat ve lojistik hareket var demektir" dedi.
Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR'lar Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu.
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Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar sınır kapısında beklemeyi sürdürüyor.
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TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan kuyruk, Türk tarafında aralıklarla 15 kilometreyi buldu.
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TIR'lar karayolunun bir şeridini kapattı.
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