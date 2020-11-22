Artvin'deki bu kiliseyi görenler hayran kaldı! Karadeniz'in ikinci Sümela'sı deniyor

Artvin'in iki büyük dağından biri olan 3 bin 428 rakımlı Karçhal Dağı'nın eteklerinde yer alan 11 asırlık kilise, görenleri etkiliyor. Tarih kitaplarında 'Nukha Sakdari' adı verilen, bölge halkı tarafından ise 'Kilayet Manastırı' ya da 'Bakireler Kilisesi' olarak bilinen yapı, zor ve dik bir yamaçta kayaların üzerinde yer alıyor.