Artvin'deki bu kiliseyi görenler hayran kaldı! Karadeniz'in ikinci Sümela'sı deniyor
ARTVİN'de Karçhal Dağı'nın eteklerinde sarp kayalıkta bulunan ve 1100 yıl önce yapıldığı tahmin edilen asırlık kilise, ihtişamıyla görenleri etkiliyor.
Artvin'in iki büyük dağından biri olan 3 bin 428 rakımlı Karçhal Dağı'nın eteklerinde yer alan 11 asırlık kilise, görenleri etkiliyor. Tarih kitaplarında 'Nukha Sakdari' adı verilen, bölge halkı tarafından ise 'Kilayet Manastırı' ya da 'Bakireler Kilisesi' olarak bilinen yapı, zor ve dik bir yamaçta kayaların üzerinde yer alıyor.
Kitabesi bulunmayan yapının bölgede önemli dini faaliyetlerde bulunan rahip Grigor Kanzda tarafından kurulduğu tahmin ediliyor. Kiliseye ulaşmak için ise tehlikeli ve zorlu bir patika yolu kullanmak gerekiyor.
Tarihi kilisenin korunmasını isteyen bölge halkı, inanç turizmine kazandırılmasını istiyor. Sarp bir kayanın üzerinde yer alan kilise, 'Karadeniz'in ikinci Sümela'sı' olarak da biliniyor.
Kilisenin bulunduğu alanda ayrıca küçük şapel, gözetleme kuleleri, biri tamamen yıkılmış, birinin ise beden duvarları hala ayakta olan kiliseyle bağlantılı olduğu değerlendirilen yapılar, kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yer altı mağaraları da yer alıyor.