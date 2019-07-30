Artvin'de yapımı süren Türkiye'nin en yükseği dünya üçüncüsü olan baraj 2021'de üretime başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baraj inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Bu yapı itibariyle dünyada mega projeler arasına giren, dünyanın 3’üncü en yüksek barajı, Türkiye’nin de önemli elektrik üreten barajlarından birisi. 550 megavat elektrik üretecek. Bu vesileyle de 300 milyon dolardan daha fazla bir rakamla bir senelik doğalgaz ithalatından tasarruf etmiş olacağız." dedi.