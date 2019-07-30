Artvin'de yapımı süren Türkiye'nin en yükseği dünya üçüncüsü olan baraj 2021'de üretime başlıyor
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2021 yılında devreye girerek elektrik üretimine başlayacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'dan helikopterle Artvin'in Yusufeli ilçesine geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Limak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in de eşlik ettiği Bakan Pakdemirli, helikopterle havadan çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baraj inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Bu yapı itibariyle dünyada mega projeler arasına giren, dünyanın 3’üncü en yüksek barajı, Türkiye’nin de önemli elektrik üreten barajlarından birisi. 550 megavat elektrik üretecek. Bu vesileyle de 300 milyon dolardan daha fazla bir rakamla bir senelik doğalgaz ithalatından tasarruf etmiş olacağız." dedi.
Yusufeli Barajı'nın zor bir coğrafyada, zor şartlar altında Türkiye’nin başarısı olan mega projelerden bir tanesi olduğunu dile getiren Pakdemirli, "İnşallah tamamlandığı zaman buralarda dolaşma imkanımız olmayacak. Artık son aylarımızı yaşıyoruz. Son 1,5 senemizi yaşıyoruz. Burası su tutmaya başladıktan sonra da hızlı bir şekilde inşallah Türkiye, istediği, arzu ettiği elektriğe kavuşmuş olacak" diye konuştu.
Hem kamu kurumlarının, hem DSİ, hem müteahhitlerin dünyanın en başarılıları arasında yer alan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2021'de devreye gireceğini söyledi.