Artvin'de kafede kabusu yaşadı hayatı karardı! 'Konuşmamı yitirmiştim' deyip anlattı: 2 ayım...
ARTVİN’de iki ay önce bir kafede çıkan yangında ağır yaralanan 19 yaşındaki Eda Güngör’ün tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Dehşeti yaşayan genç kız 45 gün yoğun bakımda kaldı, tedavisi sırasında 2 kez kalbi durdu. Baba Güngör, olayı gözyaşları içinde anlattı.
Olay, 12 Aralık 2021 tarihinde saat 21.30 sıralarında Artvin Çayağzı Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında kafe içinde bulunan müşteriler, itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı. Bazı vatandaşlar merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi.
Yangında yaralanan 12 kişi ambulansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Artvin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Eda Güngör (19), Tolga Topal, Olgun Bayrak (31) ve Olcay Polat (36) yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Üniversite öğrencisi Eda Güngör, Erzurum Şehir Hastanesi’ndeki 45 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından yanık ünitesi servisi odaya alındı. Yoğun bakım tedavisi sürecinde 2 kez duran kalbi tekrar çalıştırılan gen kızın babası olayı gözyaşları içinde anla
Genç kızın babası Cengiz Güngör, “Biz Ankara’da yaşıyoruz, gece 12.00’de bize haber geldi, çocuğunuz rahatsızlandı diye, bizde apar topar yola çıktık ve geldik. Biz geldiğimizde Eda’yı yoğun bakıma almışlardı. Kızım bilincini kaybetmiş şekilde 45 gün yoğun bakımda kaldı, entübe durumundaydı. Entübe olduğundan sonra hastanede 6. gün de kalbi durdu, kalbi 10 dakika durmuştu, doktorlar yoğun bir çalışma ile kızımı tekrar hayata döndürdüler, doktorlar gerçekten çok çaba harcadılar, yaklaşık olarak 2 hafta oldu servise aldılar." dedi.